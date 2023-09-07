Kudüs'te bir büyükelçilik daha! Papua Yeni Gine büyükelçilik açtı

Ürdün, Papua Yeni Gine'nin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açmasını "uluslararası hukukun ihlali" ve "kabul edilemez bir adım" şeklinde nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ÜRDÜN KARŞI ÇIKIYOR!

"Kudüs'te büyükelçilik açılması kabul edilemez ve kınanacak bir adım, uluslararası hukukun ve meşru kararların açık ve ciddi şekilde ihlali." ifadelerini kullanan Mecali, Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen bu tür kararların geçersiz olduğunu vurguladı.

Mecali, adil ve kapsamlı barışı sağlamanın tek yolunun uluslararası meşru kararlara dayanan iki devletli çözüm olduğunu belirtti.

Papua Yeni Gine, 5 Eylül'de Kudüs'te İsrail Büyükelçiliğini açmıştı. ABD, Guatemala, Kosova ve Honduras'tan sonra Papua Yeni Gine, Kudüs'te büyükelçilik açan beşinci ülke oldu.

1975'te bağımsızlığını kazanan Papua Yeni Gine ile İsrail arasındaki diplomatik ilişki, bundan yaklaşık üç yıl sonra 1978'de başlamıştı.

KUDÜS'TE BÜYÜLEÇİLİK AÇTILAR

İsrail, tek taraflı şekilde Kudüs'ü sözde bütün ve birleşik başkenti olarak kabul ederken, Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in "başkenti" olarak tanıdı ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşıdı.

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Honduras'ın bundan geri adım atarak, elçiliğini yeniden Tel Aviv'e taşımasının gündemde olduğu belirtiliyor.

İsrail, 16 Ağustos’ta, Paraguay'ın da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de 23 Ağustos'ta Sierra Leone'nin Kudüs'te büyükelçilik açacağını bildirmişti.

Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkeler de Kudüs'te ticari ofis açtıklarını duyurmuştu.

Filistin yönetiminin, büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınmaması konusundaki girişimleri, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan da destek görüyor.