Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden kuş gribi virüsü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen kuş gribi virüsünün göçmen kuşlar aracılığıyla diğer ülkelere yayılabileceği duyurdu.

Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) H5N1 kuş gribi virüsünün, göçmen kuşlar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri dışında diğer ülkelerdeki ineklere bulaşma riski olduğunu açıkladı. 

GÖÇMEN KUŞLAR YAYABİLİR

Euronews'in haberine göre DSÖ Küresel Grip Programı Başkanı Wenqing Zhang, salı günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, "Virüs, göçmen kuşlar tarafından dünyanın dört bir yanına taşındığı için diğer ülkelerdeki ineklerin de virüse yakalanma riski bulunuyor." şeklinde konuştu. 

DİKKATLİ OLUNMALI

Virüsün yarattığı genel halk sağlığı riskinin düşük olduğunu belirten Zhang ancak yine de dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer, mart ayından bu yana dokuz eyalette 34 süt ineği sürüsünde ve bir kişide H5N1 virüsününe rastlandığını doğruladı. Yetkililer ülkede süt ve etin güvenli olup olmadığını araştırıyor. 

Zhang, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile iş birliğimizin ve şu ana kadar aldığımız bilgilerin, durumu izlememize ve hazırlık önlemlerini güncellememize olanak sağladığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Turkcell'den tarifeleri ikiye katlayan 30.yıl kampanyası! Detaylar haberimizde...Turkcell'den tarifeleri ikiye katlayan 30.yıl kampanyası! Detaylar haberimizde...Yurt
# abd # kuş gribi # alarm
Çok Okunanlar
Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?
Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?
İş arayanlar dikkat! Anadolu Jet yüksek maaşla personel alacak
İş arayanlar dikkat! Anadolu Jet yüksek maaşla personel alacak
Turkcell'den tarifeleri ikiye katlayan 30.yıl kampanyası! Detaylar haberimizde...
Turkcell'den tarifeleri ikiye katlayan 30.yıl kampanyası! Detaylar haberimizde...
Öne Çıkanlar ABD Gazze'de inşa ettiği limanın fotoğraflarını paylaştı | ULUSAL HABER ABD Gazze'de inşa ettiği limanın fotoğraflarını paylaştı | ULUSAL HABER Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer! Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer!