Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) H5N1 kuş gribi virüsünün, göçmen kuşlar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri dışında diğer ülkelerdeki ineklere bulaşma riski olduğunu açıkladı.

GÖÇMEN KUŞLAR YAYABİLİR

Euronews'in haberine göre DSÖ Küresel Grip Programı Başkanı Wenqing Zhang, salı günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, "Virüs, göçmen kuşlar tarafından dünyanın dört bir yanına taşındığı için diğer ülkelerdeki ineklerin de virüse yakalanma riski bulunuyor." şeklinde konuştu.

DİKKATLİ OLUNMALI

Virüsün yarattığı genel halk sağlığı riskinin düşük olduğunu belirten Zhang ancak yine de dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer, mart ayından bu yana dokuz eyalette 34 süt ineği sürüsünde ve bir kişide H5N1 virüsününe rastlandığını doğruladı. Yetkililer ülkede süt ve etin güvenli olup olmadığını araştırıyor.

Zhang, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile iş birliğimizin ve şu ana kadar aldığımız bilgilerin, durumu izlememize ve hazırlık önlemlerini güncellememize olanak sağladığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.