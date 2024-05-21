Antep fıstıklı Nutella gerçekte var mı? Antep fıstıklı Nutella nerede satılıyor?

Antep fıstıklı Nutella iddiası sosyal medyayı kasıp kavurdu. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görsellerde, kakao ve fındık aromalarıyla bilinen Nutella'nın yeşil renkte ve Antep fıstıklı versiyonu olduğu görüldü. Peki durum gerçekten böyle mi? Gerçekte Antep fıstıklı Nutella var mı?

ANTEP FISTIKLI NUTELLA GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraflara bakıldığında, Nutella'nın yeşil olduğu ve etiketinin üzerinde Antep fıstıklı yazdığı görülüyor. Ancak unutmamamız gerekiyor ki, çağımızın gerçeği her görüntünün sahtesinin üretilebilmesidir.

Söz konusu fotoğraf da sahte olarak üretilen fotoğraflarda. Paylaşılan görseller, gıda ürünlerinin "gerçek olmayan" versiyonlarını üreten ve bunları rafa koyup görüntülerini paylaşan "uksnackattack" isimli YouTube kanalından alınma.

18 Mayıs 2024 tarihinde “Fıstıklı Nutella’yı gördünüz mü?” (“Have you seen Pistachio Nutella?!”) başlığıyla yayınladığı bir videoda Uksnackattack'ın, hazırladığı taklit ürünü bir marketin rafına yerleştirdiği görülüyor. Uksnackattack, bu videoyu kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra görüntüler hızla yayıldı. Antep fıstıklı Nutella, gerçekte olmayan bir ürün olduğu için satışı yapılmıyor.