Koç Holding Yapı Kredi Bankası'nı Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi satıyor? Dikkat çeken açıklama

Yapı Kredi Bankası'nın satılıyor mu? Koç Holding'in elinde bulunan Yapı Kredi Bankası'nın yüzde 61,2'lik hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı öne sürüldü. O iddialarla ilgili Koç Holding'den açıklama geldi.

Koç Holding Yapı Kredi Bankası'nı Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi satıyor? Dikkat çeken açıklama
Koç Holding Yapı Kredi Bankası'nı Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi satıyor?
Editör: Uğur Çam
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Reuters, bugün Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası'nı Birleşik Arap Emirlikleri'ne satacağını öne sürdüğü bir haber yayınlamıştı. Kısa sürede medyada yayılan iddialar üzerine Koç Holding'den beklenen açıklama geldi. 

YAPI KREDİ BANKASI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE Mİ SATILIYOR?

Koç Holding'den yapılan açıklamda, satış ile ilgili "Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir" denildi. Koç Holding, satış işlemlerini tümden reddetmezken, görüşmelerin sürdüğünü ancak kamuoyunu bilgilendirecek nitelikte bir gelişme olmadığını kaydetti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

7 BUÇUK MİLYAR DOLAR TEKLİF EDİLDİĞİ İDDİASI

Reuters'in yaptığı haberde, Yapı Kredi Bankası'nın Koç Holding'e ait olan yüzde 61,2'lik hissesinin First Abu Dhabi Bank'a satılacağı öne sürüldü. Koç Grubunun hissesinin değerinin yaklaşık 8 milyar dolar olduğu kaydedildi. Haberde potansiyel bir anlaşmanın müzakereler sonrası belirleneceği yer aldı. Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası'ndaki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediği buna karşılık First Abu Dhabi Bank'ın ise 7,5 milyar dolar teklif ettiği öne sürüldü.

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# koç holding # yapı kredi bankası # Birleşik Arap Emirlikleri
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