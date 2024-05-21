BIST 100 endeksi rekor kırdı! 11.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde önemli bir yükseliş kayda geçti. 11.000 puanı aşan BIST 100 endeksi, rekor kırarak 11.002,45 puan seviyesini gördü.

BIST 100 endeksindeki söz konusu artış, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.