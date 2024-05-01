Taksiciyi önce bıçakladı sonra başına kazmayla vurdu

Olay, Kastamonu'da meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan, aynı zamanda kafe işleten şahıs, çalışanı ile çıkan kavgada önce karnından bıçaklandı, ardından başına kazma ile vuruldu.

Taksiciyi önce bıçakladı sonra başına kazmayla vurdu
Editör: Yağmur Biçen
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde taksi şoförlüğü yapan, aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile yanında çalışan E.B. arasında bilinmeyen sebeple tartışma meydana geldi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., iddialara göre Niyazi G.’yi karnından bıçakladı, baş bölgesine da kazma ile vurdu. Ağır yaralanan Niyazi G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnebolu’da baş bölgesine saplanan kazma çıkartılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan Niyazi G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, E.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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