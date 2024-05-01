Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun videosunu Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan videoda Vali Aydoğdu, “Emniyet teşkilatımız, sabahın ilk ışıklarıyla şehrimizin huzuru ve güvenliği için harekete geçti. Bu kadim şehrin insanlarına zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda kaç şüphelinin gözaltına alındığı, ne kadar uyuşturucun ele geçirildiğine dair herhangi bilgi verilmedi.