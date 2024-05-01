Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!

Bursa'da dağlık arazide 3 genç mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!
Editör: Metehan Gül
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Bursa'da dağlık arazideki dere kenarında mahsur kalan 3 genç ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı! - Resim : 1

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi ile Bayırköy yolu üzerindeki dağlık arazide gezintiye çıkan ve yollarını kaybeden 3 genç dere kenarında mahsur kaldı.

Beyzanur A, Ali K. ve Ahmet Arda Ş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orhangazi Jandarma Komutanlığı, JAK, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla mahsur kaldıkları yerden alınan gençlerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Gençler, daha sonra tedbir amacıyla ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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