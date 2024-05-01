Getir 4 ülkeden çekiliyor

Merkezi İstanbul'da olan eve teslim şirketi Getir, 4 ülkeden çekildiğini duyurdu.

Getir 4 ülkeden çekiliyor
Editör: Yağmur Biçen
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"TÜRKİYE'YE ODAKLANACAĞIZ"

Şirketin Pazartesi günü yaptığı açıklamada uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü Türkiye pazarına odaklanılacağı belirtildi.

Batı Avrupa'nın yanı sıra New York ve Chicago pazarlarına da atılan ve pandemi sırasında hızla büyüyerek yüksek profilli yatırımcıların ilgisini çeken Getir'in iki yıl önceki değerlemesi 12 milyar dolara ulaşmıştı.

Ancak pandemi sonrasında insanların normal hayata dönmesiyle şirketin yüksek kâr marjları düştü ve bu pazarlara yapılan yatırımları karşılaması zorlaştı.

İŞTE O ÜLKELER

Getir kurucusu iş insanı Nazım Salur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün üzücü bir gün Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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