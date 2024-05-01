İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu ile görüşme talebi

Hamas'ın 7 Ekim Aksa Tufanı sırasında tutukladığı esirlerin, İsrail yönetiminin ateşkes görüşmelerine ilişkin tutumu ve Gazze'deki katliamı sürdürme ısrarı nedeniyle akıbetlerinin ne olacağı aileleri tarafından merak ediliyor. Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileri Netanyahu'ya mektup gönderdi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, esirlerin ailelerinin temsilcileri, teklif edilen anlaşmadaki gelişmeler hakkında bilgi almak ve esirler konusunun öncelik olarak kalmasını talep etmek amacıyla Netanyahu ile yarın en kısa zamanda acil bir toplantı talep ettiği belirtildi. Israel Hayom gazetesine göre, esirlerin ailelerinin temsilcileri Netahyahu'ya gönderdikleri mektuplarında şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmeden geçen aylar sonra bir toplantı talebinde bulunmak üzere yaklaşık bir buçuk hafta önce sizinle ve Savaş Konseyi'nin tüm üyeleriyle temasa geçtik. Savaş Konseyi üyelerinden herhangi birinin resmi yanıtı veya yorumu olmaksızın, talebimiz değişmeden kalmıştır. Anlaşmanın durumu hakkında bilgi almak ve esirlerin durumuna ilişkin kesin tutumumuzu ifade etmek için yarın acil bir görüşme yapılmasını talep ediyoruz."

TEL AVİV'DE BAKANLIK ÖNÜNDE PROTESTO

Öte yandan, İsrailli esirlerin yakınları ve destekçileri, son dönemde olduğu gibi başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı önündeki Begin Caddesi'nde toplandı. Yaklaşık 200 kişilik grup, Netanyahu'dan gelen Refah'a saldırılacağı açıklamalarını eleştiren sloganlar attı, hükümete esirlerin kurtarılması için anlaşma yapması çağrısı yaptı.

"Esirleri kurtarın", "Bekleyecek zamanları kalmadı kurtarın" yazılı pankart taşıyan göstericiler bir süre yolu kapattı.

Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu hükümetini esirlerin kurtarılması için "elinden geleni yapmamakla" eleştirerek son dönemde protestolarını sıklaştırdı. Gösterilere katılımın zaman zaman artmasıyla polisle göstericiler arasında olaylar çıkmıştı. Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.