İzmir'de kritik operasyon! Şüpheliler gözaltına alındı

İzmir'de yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma, Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapıldı.

Çalışma neticesinde ekipler operasyonun düğmesine bastı. Hava destekli gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreslere baskın düzenlenirken hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, çok sayıda silah parçası, bir miktar uyuşturucu ve 190 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.