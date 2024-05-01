12 ilde DEAŞ'a operasyon: 41 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

12 ilde DEAŞ'a operasyon: 41 gözaltı
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Operasyonda, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

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