Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi

EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını duyurdu.

Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
Editör: Yağmur Biçen
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EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu şekilde:

"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ankara # elektrik kesintisi # uyarı
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