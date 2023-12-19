KDHC'den ABD'ye Sert Uyarı! "Washington'un Yanlış Kararına Karşı..."
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Hwasong-18 katı yakıtlı kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurudu. KDHC lideri Kim Jong-un, Washington'un yanlış karar verdiğinde yapacağı seçimi gösterdiğini vurguladı.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, KDHC, dünyanın en güçlü füzesi olarak kabul edilen ve ABD ana kıtasını vuracak menzile sahip Hwasong-18 füzesinin denemesini gerçekleştirdi. KDHC lideri Kim Jong-un'un izlediği test sonrası, KDHC liderinden önemli açıklamalar geldi.
Kim Jong-un'dan ABD'ye Uyarı
Kim Jong-un, "Füze, düşman güçlerin KDHC'ye yönelik askeri tehdidin giderek daha fazla açığa çıktığı ve tehlikeli hale geldiği için tehlikeli durum altında güçlü bir uyarı önlemi olarak başlatıldı" dedi.
Kim Jong-un, "KDHC silahlı kuvvetlerinin sahip olduğu müthiş saldırı yeteneklerinin ve nükleer savaşın mutlak caydırıcılığının gerçek durumunun ve güvenilirliğinin pratik bir göstergesi" olduğunu söyleyerek testten derin memnuniyetini dile getirdi. Kim Jong-un, "Fırlatma, KDHC'nin hazırlandığı işi ve Washington'un kendisine karşı yanlış karar verdiğinde yapacağı seçimi açıkça göstermek için bir fırsattı" dedi.
Hwasong-18 Füzesinin Testi
Füze, Doğu Denizi'nin açık denizlerinde hedeflenen sulara doğru bir şekilde düşmeden önce maksimum 6.518,2 kilometre yükseklikte 4.415 saniye (73 dakika 35 saniye) boyunca 1.002,3 kilometre uçtu.
Kaynak: Unews