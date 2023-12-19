KDHC'den ABD'ye Sert Uyarı! "Washington'un Yanlış Kararına Karşı..."

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Hwasong-18 katı yakıtlı kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurudu. KDHC lideri Kim Jong-un, Washington'un yanlış karar verdiğinde yapacağı seçimi gösterdiğini vurguladı.

KDHC'den ABD'ye Sert Uyarı! "Washington'un Yanlış Kararına Karşı..."
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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, KDHC, dünyanın en güçlü füzesi olarak kabul edilen ve ABD ana kıtasını vuracak menzile sahip Hwasong-18 füzesinin denemesini gerçekleştirdi. KDHC lideri Kim Jong-un'un izlediği test sonrası, KDHC liderinden önemli açıklamalar geldi.

Kim Jong-un'dan ABD'ye Uyarı

Kim Jong-un, "Füze, düşman güçlerin KDHC'ye yönelik askeri tehdidin giderek daha fazla açığa çıktığı ve tehlikeli hale geldiği için tehlikeli durum altında güçlü bir uyarı önlemi olarak başlatıldı" dedi.

Kim Jong-un, "KDHC silahlı kuvvetlerinin sahip olduğu müthiş saldırı yeteneklerinin ve nükleer savaşın mutlak caydırıcılığının gerçek durumunun ve güvenilirliğinin pratik bir göstergesi" olduğunu söyleyerek testten derin memnuniyetini dile getirdi. Kim Jong-un, "Fırlatma, KDHC'nin hazırlandığı işi ve Washington'un kendisine karşı yanlış karar verdiğinde yapacağı seçimi açıkça göstermek için bir fırsattı" dedi.

Hwasong-18 Füzesinin Testi

Füze, Doğu Denizi'nin açık denizlerinde hedeflenen sulara doğru bir şekilde düşmeden önce maksimum 6.518,2 kilometre yükseklikte 4.415 saniye (73 dakika 35 saniye) boyunca 1.002,3 kilometre uçtu.

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Kaynak: Unews

# kore demokratik halk cumhuriyeti # abd # Kim Jong-Un
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