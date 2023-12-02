KDHC ABD'ye Meydan Okudu! Casus Uyduya Saldırıyı "Savaş Sebebi" Sayacaklar

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yörüngeye casus uydu fırlatması sonrasında bölgede gerilim artarken, Pyongyang yönetimi ABD’ye bir kez daha meydan okudu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin uzay varlıklarına yönelik herhangi bir saldırı savaş ilanı olarak kabul edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD Uzay Kuvvetleri’nden bir yetkilinin Pyongyang’ın yörüngeye gönderdiği casus uyduya saldırıyı ima eden söylemlerde bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “ABD’li askeri uzmanlar, ABD Uzay Kuvvetleri'nin düşmanın uydu ve yer istasyonunu fiziksel olarak yok etmekle kalmayıp, aynı zamanda sinyal bozucular ve siber saldırılar yoluyla etkisiz hale getirebileceğini belirtmektedir. ABD Uzay Kuvvetleri'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin casus uydusuna yönelik içler acısı düşmanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin egemenliğine bir meydan okuma ve savaş ilanı olduğu için asla göz ardı edilemez” ifadelerine yer verildi.

“Uluslararası Hukuka Uygun”

Uluslararası hukuka göre uzaya fırlatılan herhangi bir cismin fırlatan devletin yetki alanına girdiği kaydedilen açıklamada şunlar söylendi:

- Bu da Malligyong-1 casus uydusunun, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanında olduğu anlamına gelmektedir” denildi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin casus uydusunu eleştiren ABD'nin Kore Yarımadası üzerinde yer alan birçok uyduya sahip olduğu belirtilen açıklamada, “Eğer Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin casus uydusu ABD tarafından ortadan kaldırılması gereken bir askeri tehdit olarak görülüyorsa, ABD'nin her gün Kore Yarımadası üzerinde uçan ve sadece Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin önemli stratejik noktalarını izlemekle görevli sayısız casus uydusu, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri tarafından imha edilmesi gereken birincil hedefler olarak görülmelidir.

“Ordumuzun Görevi Savaş Caydırıcılığını Kullanmak”

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ordusunun görevinin ülkenin stratejik varlıklarına yönelik ölümcül bir askeri saldırı gerçekleştirilmesi veya böyle bir saldırının yakın olduğuna karar verilmesi durumunda savaş caydırıcılığını kullanmak olduğu hatırlatılan açıklamada, “ABD'nin son teknolojileri yasadışı ve haksız bir şekilde kullanarak bağımsız bir devletin egemenlik alanını ihlal etmeye çalışması durumunda, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti uluslararası ve yerel yasalar tarafından verilen meşru haklarını kullanarak ABD casus uydularının operasyonel yeteneklerini zayıflatmak veya onları yok etmek için meşru müdafaa önlemleri almayı düşünecektir” denildi.

Kore Yarımadası'nda Tansiyon Yükselmişti

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Malligyong-1 adlı casus uyduyu yeni tip Chollima-1 roketi ile yörüngeye göndermesi Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükseltmişti. Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile askeri gerilimleri azaltmak üzere 2018 yılında imzalanan askeri anlaşmayı tepki olarak kısmen askıya alırken, Pyongyang ise misilleme olarak anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Gelişmelerin ardından KDHC ve Güney Kore'yi birbirinden ayıran askerden arındırılmış bölge (DMZ) çevresinde askeri faaliyetlerini artıran Pyongyang, ABD ve Güney Kore'deki önemli askeri üsleri ve hükümet binalarını casus uydusu ile görüntülediğini söylemişti. Son olarak, Güney Kore Savunma Bakanlığı “bağımsız istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini güvence altına almak” amacıyla ülkenin ilk yerli casus uydusunun yörüngeye yerleştirdiğini duyurmuştu.