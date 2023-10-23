KDHC'den Filistin Açıklaması! İsrail'in Saldırılarında ABD'nin Sorumluluğuna İşaret Ettiler

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, İsrail'in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki çatışmaların sorumlusu olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bölgedeki trajediye tamamen ABD sebep olmuştur" denildi.

KDHC'den Filistin Açıklaması! İsrail'in Saldırılarında ABD'nin Sorumluluğuna İşaret Ettiler
Son Güncelleme:

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, İsrail'in Filistin'e saldırıları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama KDHC'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapıldı. Çatışmanın başlamasının ardından "ABD'nin derhal İsrail'i yardım ve silahlarla desteklemeye başladığı" belirtilen açıklamada, "bölgedeki trajediye tamamen ABD'nin sebep olduğu" belirtildi. Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın "savaşı desteklemek için İsrail'e gittiği" belirtilerek, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesine de dikkat çekildi.

ABD'nin Orta Doğu'daki "krizin sorumluluğunu 'saldırgan' olarak damgaladığı Filistin'e yüklediği" kaydedilen açıklamada, "Uluslararası toplum ABD'nin hareketlerini yakından izlemeli ve bu tehlikeli ve aptalca girişimi kararlılıkla kınamalı ve reddetmelidir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, ABD'nin "kasıtlı kışkırtmaları nedeniyle Orta Doğu'daki krizin tırmandığı" ifade edildi.

Gazze'ye Sızan İsrail Askerlerini Kassam Tugayları Karşıladı! İsrail'e Ait Araçlar İmha Edildi!Gazze'ye Sızan İsrail Askerlerini Kassam Tugayları Karşıladı! İsrail'e Ait Araçlar İmha Edildi!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kore demokratik halk cumhuriyeti # KDHC # israil # abd # filistin
Çok Okunanlar
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
23 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
23 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Döviz Kuru Güne Nasıl Başladı? Dolar, Euro ve Sterlinde Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...
Döviz Kuru Güne Nasıl Başladı? Dolar, Euro ve Sterlinde Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...
Dünyanın Ozonunda Yeni Bir Boşluk Oluştu!
Dünyanın Ozonunda Yeni Bir Boşluk Oluştu!
İsrail Hedefleri Vuruluyor!
İsrail Hedefleri Vuruluyor!
Öne Çıkanlar CIA'nın Adamı Schanzer Haddini Aştı! Türkiye'nin Filistin'e Verdiği Destekten Rahatsız Oldu! CIA'nın Adamı Schanzer Haddini Aştı! Türkiye'nin Filistin'e Verdiği Destekten Rahatsız Oldu! Küflü Zeytin Tehlike Saçıyor! Küflü Zeytin Tehlike Saçıyor!