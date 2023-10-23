KDHC'den Filistin Açıklaması! İsrail'in Saldırılarında ABD'nin Sorumluluğuna İşaret Ettiler

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, İsrail'in Filistin'e saldırıları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama KDHC'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapıldı. Çatışmanın başlamasının ardından "ABD'nin derhal İsrail'i yardım ve silahlarla desteklemeye başladığı" belirtilen açıklamada, "bölgedeki trajediye tamamen ABD'nin sebep olduğu" belirtildi. Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın "savaşı desteklemek için İsrail'e gittiği" belirtilerek, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesine de dikkat çekildi.

ABD'nin Orta Doğu'daki "krizin sorumluluğunu 'saldırgan' olarak damgaladığı Filistin'e yüklediği" kaydedilen açıklamada, "Uluslararası toplum ABD'nin hareketlerini yakından izlemeli ve bu tehlikeli ve aptalca girişimi kararlılıkla kınamalı ve reddetmelidir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, ABD'nin "kasıtlı kışkırtmaları nedeniyle Orta Doğu'daki krizin tırmandığı" ifade edildi.