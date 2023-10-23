Gazze'ye Sızan İsrail Askerlerini Kassam Tugayları Karşıladı! İsrail'e Ait Araçlar İmha Edildi!

İsrail'in Gazze'ye kara saldırısının tartışıldığı günlerde, Aksa Tufanı operasyonunu yapan Hamas'ın silahlı kuvvetleri Kassam Tugaylarından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada İsrail birliğinin Gazze'ye sızdığı aktarıldı. İsrail askerlerinin sızma sonrası Kassam Tugayları askerlerince çevrildiği ve çatışmaya girildiği belirtildi. İsrail askerleri, çatışma sonrası geri çekilmek zorunda kalırken, Kassam Tugayları İsrail'e ait 2 buldozer ve bir tankı imha etti. Açıklamada, "Savaşçılar içeri sızan güçle çatışmaya girdi, iki buldozer ve bir tankı imha etti ve güvenli bir şekilde üsse dönmeden önce gücü geri çekilmeye zorladı" denildi.