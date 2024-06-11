Kraliyet portesine sıra dışı saldırı

Bu eylemle, hayvan hakları ihlallerine dikkat çekmek isteyen grup, portreyi kasıtlı olarak değiştirdiklerini belirtti. RSPCA çiftliklerindeki olumsuz koşullara dikkat çeken açıklamada, Kral Charles'ın bu konudaki duyarlılığını ve RSPCA'nın Garanti Planını sonlandırarak, hayvan çiftlikleri hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarma çağrısının zamanının geldiğini vurguladılar.

Ayrıca, RSPCA'nın çeşitli çiftliklerinde 280 yasa dışı faaliyet ve Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'nın 94 düzenlemesine aykırı durum tespit edildiği açıklandı.

Kral Charles'ın taç giyme töreninden sonra kamuoyuna sunulan ilk resmi portresi, ünlü sanatçı Jonathan Yeo tarafından çizildi. Yeo'nun, Kral Charles'ın Galler Prensliği'nin 50. yılı anısına 2020'de sipariş edilen bu eseri, ilk defa bu yılın Mayıs ayında Buckingham Sarayı'nda sergilendi.