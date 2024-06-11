Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulunmak üzere parti genel merkezine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı.

Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüşecek.

Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezinde kabul etmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSLU BAYRAK ASILDI

Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

İLK GÖRÜŞME 2 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.

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