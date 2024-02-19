Kremlin: Batı'nın Navalnıy'ın ölümüyle ilgili "kaba" açıklamaları kabul edilemez

Batılı ülkelerin muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı "kaba" açıklamalar yaptığını ve bunun "kabul edilemez" olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov avalnıy'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kremlin: Batı'nın Navalnıy'ın ölümüyle ilgili "kaba" açıklamaları kabul edilemez

 Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Navalnıy’ın cezaevinde hayatını kaybetmesi konusundaki soruları da cevapladı.

Peskov, "Navalnıy’ın cesedinin ailesine ne zaman teslim edileceği" sorusuna "Bu konuyla ilgilenmiyoruz. Bu, Devlet Başkanlığı idaresinin işlevi değil." şeklinde cevapladı.

Navalnıy’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürecine ilişkin Peskov, "Süreç devam ediyor. Bununla ilgili gerekli tüm işlemler yapılıyor. Yapılan soruşturmanın sonuçları kamuya henüz açıklanmadı, bu nedenle şimdilik bilinmiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Batılı ülkelerin, Navalnıy’ın ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Herhangi bir bilgi ortada yokken, açıkça kaba açıklamalar yapılması kesinlikle kabul edilemez. Bu, böyle açıklamaları yapan devlet adamlarına yakışmaz. Elbette bu açıklamalar, Devlet Başkanı'na zarar veremez ancak bu, açıklamaları yapanlar için hoş değil."

Peskov, Putin’in Navalnıy’ın ölümüne ilişkin tepki göstermediğini söyledi.

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Kaynak: TRT Haber

# Aleksey Navanıy # rusya
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