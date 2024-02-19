İsrail'e Nazi benzetmesi yapan o Devlet Başkanı "istenmeyen kişi" ilan edildi!

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları Nazi lider Adolf Hitler'in caniliklerine benzetti.

İsrail'e Nazi benzetmesi yapan o Devlet Başkanı "istenmeyen kişi" ilan edildi!

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti. Devlet Başkanının  Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemesi üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz sosyal medyadan cevap verdi.

Brezilya Devlet Başkanının sözlerinin "ciddi bir Yahudi karşıtı saldırı" olduğunu savunan Katz, bunu "affetmeyeceklerini ve unutmayacaklarını" ifade etti.

 Lula da Silva’nın sözlerine bir tepki de İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun"kırmızı çizginin aşıldığını" söylemesiyle gelmişti.

BAFTA Ödül Törenine Katılan Ken Loach İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Durdurması Mesajı VerdiBAFTA Ödül Törenine Katılan Ken Loach İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Durdurması Mesajı VerdiDünya

Kaynak: TRT Haber

# israil # gazze # brezilya
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