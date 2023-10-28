Lübnan Hizbullahı İsrail Tanklarını Vurdu!

İsrail tanklarının vurulduğu yeni görüntüler yayınlandı. Lübnan Hizbullah'ı çarşamba günkü operasyon görüntülerini paylaştı. İsrail tanklarının vurulma anları görüntülendi!

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Lübnan Hizbullahİsrail hedeflerini vurduğu yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınırda bulunan Avivim Kışlası yakınlarındaki bir İsrail tankının tanksavar füzesi ile vurulduğu görülüyor.

Lübnan Hizbullah'ı operasyonun 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleştiğini açıkladı. Hizbullah 8 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin sınırında işgal güçleriyle önleyici çatışmalara giriyor.

Hizbullah İsrail'in İletişim Ağını Vurdu!Hizbullah İsrail'in İletişim Ağını Vurdu!Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Lübnan Hizbullahı # hizbullah # israil
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