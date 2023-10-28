Lübnan Hizbullahı İsrail Tanklarını Vurdu!

Lübnan Hizbullah'ı İsrail hedeflerini vurduğu yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınırda bulunan Avivim Kışlası yakınlarındaki bir İsrail tankının tanksavar füzesi ile vurulduğu görülüyor.

Lübnan Hizbullah'ı operasyonun 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleştiğini açıkladı. Hizbullah 8 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin sınırında işgal güçleriyle önleyici çatışmalara giriyor.