Lübnan Hizbullahı: "İsrail'i Hedef Aldık"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yanıt yalnızca Filistin Direniş Örgütleri'nden değil, bölge ülkelerindeki güçlerden de geliyor. Filistin'e silahlı olarak destek veren güçlerin başında Yemen'deki Husiler ile Lübnan'da bulunan Hizbullah yer alıyor.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinin karşısında İsrail askerleri ve araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, el-Hamra mevkii çevresinde toplanan askerlerden oluşan bir grubun uygun silahlarla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucunda karşı tarafta oluşan kayıplara ilişkin bilgi paylaşılmazken, İsrail tarafından da konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bugün Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde bulunan birkaç beldenin İsrail topçuları tarafından vurulduğunu duyurmuştu.