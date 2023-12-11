Lübnan Hizbullahı İsrail'i İHA'larla Vurdu

Gazze'ye saldırılarına karşılık Hizbullah, İsrail'i vuruyor. Lübnan'dan fırlatılan İHA'lar İsrail askeri komuta merkezini hedef aldı. 6 İsrail askeri yaralandı.

Lübnan Hizbullahı İsrail'i İHA'larla Vurdu
Lübnan Hizbullahı İsrail'i İHA'larla Vurdu
Editör: Uğur Çam

Lübnan Hizbullahı, İsrail'i insansız hava araçlarıyla vurdu. Lübnan tarafından fırlatılan İHA'lardan ikisi Demir Kubbe tarafından etkisiz hâle getirilirken bu yeterli gelmedi. Hizbullah, İsrail ordusuna ait bir komuta merkezini vurduğunu açıkladı. Lübnan Hizbullahı'ın İHA kullanarak gerçekleştirdiği operasyonda altı İsrail askeri yaralandı. 

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan Hizbullahı'ın harekatı sonrası İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırılara ilişkin bilgi verilmedi. Saldırıları Lübnan haber ajansı ve Lübnan Hizbullahı'ın siyasi kanadından Hasan Fadallah teyit etti. Fadallah, İsrail'in saldırılarına şiddetler ve yeni tür operasyonlarla karşılık verildiğini aktardı.

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