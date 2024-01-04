Lübnan Hizbullahı'ndan Savaş Uyarısı! Nasrallah Sert Konuştu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta konuştu. HAMAS ofisine yapılan İHA'lı suikast ile başladı konuşmasına Nasrallah. Aruri'nin kanı yerde kalmayacağını vurguladı. "Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak" dedi.

- Demokratik İsrail' imajı çöktü. İsrail artık, çocukları ve sivilleri öldüren, aç bırakan bir ülke olarak görülüyoR.Dün gece El Aruri'ye yönelik hain suikastla zafer imajı sunmaya çalışıyorlardı. Peki, Gazze'de neredeler?

Suikatin arkasındaki İsrail'i uyaran Nasrallah, Atlantik güçlerine meydan okudu. "Uluslararası sistem hiçbir halkı korumaya kadir değil” diye konuştu.

- Şu ana kadar Lübnan'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk. Ancak Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse, Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecektir. Bizim savaşımız sınırsız, kuralsız olacaktır. Savaştan korkmuyoruz. Tereddüt etmiyoruz. Bizimle savaşın bedeli ağırdır.

Hizbullah lideri, İsrail'in caydırıcılık kabiliyetinin çöktüğünü ve savaşta amacına ulaşamayacağını söyledi.

Nasrallah Kirman'daki terör saldırıları nedeniyle İran yönetimine ve şehit ailelerine başsağlığı diledi.