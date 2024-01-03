Nasrallah'tan Terör Saldırısı Sonrası Açıklama! "Bu Felaketin Karşılığı Çok Sert Olacaktır"

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamada İran'daki terör saldırılarına ilişkin konuştu. Nasrallah, "Süleymani'nin askerlerinin onların alçaklıklarına ve suçlarına tolerans göstermeyeceğini bilsinler." ifadelerini kullandı.

Nasrallah'ın açıklamalarının ilgili kısmı şu şekilde:

- İran milletinin şer ve cani düşmanları, bir kez daha felaket yaratarak, Kirman'da ve şehit kabirlerinin mis kokulu atmosferinde çok sayıda aziz insanı şehit ettiler.

- İran milleti yas tuttu ve birçok aile ve sevenleri ölümüne yas tuttu. Taş yürekli suçlular, halkın büyük komutanları Kasım Süleymani'nin türbesini ziyaret etme sevgisine ve coşkusuna tahammül edemediler. Süleymani'nin askerlerinin onların alçaklıklarına ve suçlarına tolerans göstermeyeceğini bilsinler. Hem masumların kanına bulanmış eller, hem de onları bu hataya sürükleyen yozlaşmış ve fesat beyinler, bundan sonra baskıların ve adil cezaların kesin hedefi olacaktır. Bilsinler ki, bu felaketin karşılığı Allah'ın izniyle çok sert olacaktır.