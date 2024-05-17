Ünlü futbolcu hayatını kaybetti: O takımın ilk golünü o atmıştı...
Futbol camiasının kara günü. Trabzonspor Kulübü, takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilk resmi golünü atan eski futbolcumuz ve Divan Kurulu üyemiz Osman Türk’ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Eski futbolcumuza Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
Osman Türk 1967-1973 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti. Grundig Osman lakabıyla anılan Osman Türk aynı zaman Trabzonspor'un ilk golünü atan futbolcudur.