Ünlü futbolcu hayatını kaybetti: O takımın ilk golünü o atmıştı...

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilk resmi golünü atan eski futbolcumuz ve Divan Kurulu üyemiz Osman Türk’ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Eski futbolcumuza Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Osman Türk 1967-1973 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti. Grundig Osman lakabıyla anılan Osman Türk aynı zaman Trabzonspor'un ilk golünü atan futbolcudur.