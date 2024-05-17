Ünlü futbolcu hayatını kaybetti: O takımın ilk golünü o atmıştı...

Futbol camiasının kara günü. Trabzonspor Kulübü, takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü futbolcu hayatını kaybetti: O takımın ilk golünü o atmıştı...
Editör: Yağmur Biçen

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilk resmi golünü atan eski futbolcumuz ve Divan Kurulu üyemiz Osman Türk’ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Eski futbolcumuza Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Osman Türk 1967-1973 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti. Grundig Osman lakabıyla anılan Osman Türk aynı zaman Trabzonspor'un ilk golünü atan futbolcudur.

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