Binada çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, 7 yaşındaki çocuğun ise ranzanın arkasında cansız bedeni bulundu.

Binada çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Yangın, İzmit'in Yeni Mahalle Radar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında çıktı.

Alına bilgiye göre, anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. (5) ile M.D'nin yaşadığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevler daireyi sararken, anne S.D. 2 çocuğunu daireden dışarıya çıkartabildi, Hazal D. ise alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar alanda yangına ulaşmakta zorluk çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hortumları birleştirmesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen anne S.D. ve 2 erkek çocuğu sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde 7 yaşındaki Hazal'ın ranzanın arkasında yanmış cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri caddede ve dairede incelemelerde bulundu. Öte yandan, anne S.D'nin hamile olduğu, baba F.D'nin ise olay esnasında işte olduğu bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kocaeli # yangın # cansız bedeni # izmit
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