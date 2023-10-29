Mahmud Abbas'tan Liderlere Çağrı! "Filistinliler Dünyanın Gözü Önünde Soykırıma Maruz Kalıyor"



İsrail, dünyanın tepkisine rağmen ABD’nin desteğiyle Gazze saldırılarının şiddetini arttırdı.

İsrail’in Gazze’ye yasaklı beyaz fosfor bombasıyla düzenlediği hava saldırılarında, can kaybının 8 bine yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısı ise 20 bini geçti.



Filistin Kızılayı, İsrail’in, Gazze’deki Kudüs Hastanesini bombalama tehdidinde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, "İsrail güçleri, hastaneyi boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor." denildi.



İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze'de kesilen iletişimin, kademeli olarak yeniden sağlandığı bildirdi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şerianın farklı kentlerine baskınlarını da sürdürüyor. Bölgede İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 110’u geçti, onlarca Filistinli de gözaltına alındı.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma ve katliama maruz kaldığını söyledi. "3 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesi karşısında nasıl susulur?" diye soran Abbas, dünya liderlerini, saldırganlığına son vermesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.



Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşta ikinci aşamaya geçtiklerini, Filistin'e kara saldırılarını genişleteceklerini açıkladı.



Netanyahu, birinci önceliklerinin Hamas'ı yok etmek ikincisinin de İsrailli esirleri geri almak olduğunu söyledi. İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması konusunda ise, “bunu tartışmak durumun gerçekleşmesine fayda getirmez" dedi.



Filistin Direniş Hareketi HAMAS, İsrail ile esirler konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını ancak Tel Aviv'in kendilerini oyaladığını açıkladı.



İzzeddin El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in, Filistinli tüm mahkumları serbest bırakması karşılığında kendi ellerinde tuttukları esirlerin de serbest bırakılacağını söyledi.



