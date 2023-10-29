100. Yılda 100 Bin Kişi! Türkiye'nin Öncüleri Birinci Meclis'ten Anıtkabir''e Yürüdü

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde yüz bin kişi Anıtkabir'e çıktı. 100. yıl yürüyüşünde tam bağımsız ve üreten Türkiye sözü verildi. Yürüyüşe katılan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye gibi emperyalizme karşı savaşta galip geleceklerini vurguladı.

Filistin'in özgürlüğü için Türkiye'nin önündeki görevler hatırlatıldı. Büyük yürüyüşe katılan Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa Türkiye'nin emperyalizme karşı savaştan çıkarak Cumhuriyeti ilan ettiğine dikkat çekti.

Cumhuriyetin 100. yılı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Kutlamaların en önemli adresi Ankara oldu.

Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği öncülüğünde yüz bin kişi Ankara'da toplandı. Başkent kırmızı beyaza boyandı, halk Cumhuriyetin 100. yılının coşkusunu yaşamak ve yaşatmak için Anıtkabir’e koştu.





“Üreten Cumhuriyet için Atatürk yolunda” kortejinde işçi, çiftçi, genç, yaşlı 81 ilden gelen yurttaşlar vardı. Binlerce vatandaş Türk devriminin karargahı olan 1. Meclis önünde buluştu. Marşlar söylendi, seymenler oynadı.





- O varlık, nüfus kayıtlarında bile adı geçmeyen Anadolu kadınıdır. “Bugün alnı açık, başı dik-fabrikada, tarlada, okulda, laboratuvarda, sanatta, sporda… Emeğin her türüyle üreterek Atatürk’ün açtığı yolda yürüyoruz.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, konuşmasında Filistin halkını da selamladı.

- Bugün emperyalizme karşı savaşın en ön cephesi Gazze’de, Filistin halkının yanında açılmıştır. Biz Cumhuriyet Kadınları, Amerika ve Avrupa emperyalizminin ‘vurun, öldürün, sürün’ naralarıyla mazlum Filistin halkının üzerine çökmesini lanetliyoruz!

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa da Türkiye'nin öncüleri ile büyük yürüyüşe katıldı.

- Atatürk durdu ve Cumhuriyeti ilan etti. Emperyalizme karşı savaşı kazandıktan sonra Cumhuriyeti ilan etti. Emperyalizme karşı büyük başarı kazandınız. Aynı sizin olduğu gibi bizim de haklarımızı hedef alıyor emperyalizm. Biz de Filistin halkı yerimize, vatanımıza ve Kudüs'ümüze sahip çıkacağız.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin de Cumhuriyetin 100. yılında Türk gençliğine yol gösteren parolanın “Atatürk Devrimi’ni tamamlama bayrağını açmak” olduğunu bildirdi.

- Yeniden Türk Devrimi deme zamanıdır. Gazze bombalar altında. ABD ve İsrail haydutları zulümlerini sergiliyorlar tüm dünyanın gözü önünde. Siyonizme karşı bağımsızlığı için savaşan Filistinlilere selam olsun! Filistinlilere en büyük yardım, ülkemizin güvenliği için en önemli adım: 15 Temmuz’un karargahı İncirlik üssüne el konsun, topraklarımızda İsrail için gözcülük yapan Kürecik üssüne el konsun. ABD üsleri ülkemizden defolsun.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da yapılan yürüyüşün emperyalizme karşı bir yürüyüş olduğunun altını çizdi.

- Burada yalnız Anıtkabir’e değil Türkiye’nin önündeki büyük görevlere, üretim devrimine, emperyalizmi yenmeye yürüyoruz. Bu yürüyüş hatıra yürüyüşü değil zorlu görevlerimizin ve aşma kararlılığının ifadesi. Üretim devrimine yürüyeceğiz Amerika ve İsrail tehditlerine karşı tek örgütlü halk yürüyüşü olarak mesaj verdik. Bütün dünya ve insanlık için yürüyoruz. Hem Gazze’ye hem Tahran’a hem Pekin’e yürüyoruz. Vatan Partisi olarak en öndeyiz.





Zonguldak'tan gelen madenciler kortejin en önünde saf tuttu.

Zonguldak’tan emeğin ve emekçinin başkentinden selamlar getirdik. Filistin büyükelçimizin konuşmasını dinledik Hamas ve Filistin halkının mücadelesini destekliyoruz.



