Mehmet Şimşek politikaları, Putin'e uyarıcı oldu! AK Parti'nin kötü ekonomi yönetimini örnek gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomi yönetimini uyardı, Türkiye’deki faizin defalarca artmasına dikkat çekti.

Vladimir Putin, Türkiye'deki deneyimin tekrarlanmaması için Rusya Merkez Bankası’nın faiz kararlarında dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Putin bu değerlendirmeleri Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin Moskova'daki kongresinde yaptı. Putin yaptığı açıklamada, "Önceki gün Merkez Bankası başkanıyla temastaydım. Kredi hacmi artıyor ve gidişat iyi. Fakat Merkez Bankası'na göre enflasyon tehdidi hâlâ devam ediyor. Her halükârda ekonomiyi kredilendirme hacmini destekleme ve enflasyonla mücadele arasındaki dengeyi koruyabiliyoruz. Eğer başka bir yol izlenirse, bazı komşularımızda olduğu gibi çift haneli enflasyonda faiz oranlarının defalarca kez artırılmasına rağmen hâlâ aynı şekilde devam eden bir durum ortaya çıkabilir. Bu meseleyle başa çıkamıyorlar. Kimi kastettiğimi tahmin edersiniz, mesela Türkiye'deki dostlarımız..." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya Merkez Bankası’nın dikkatli davrandığını ve politika faizini çift hanelerde tuttuğunu sözlerine ekledi.