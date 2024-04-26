Ergin Ataman'a "Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin" tehdidi!

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında, Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR ile İsrail temsilcisi Maccabi Playtika, Yunanistan'da OAKA Altion'da karşı karşıya geldi.

İki takım arasında Yunanistan'da oynanan ilk maçı Maccabi Playtika, 97-87 kazanmayı başarmıştı. Eşleşmenin ikinci maçında, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, rakibini 95-79 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

ERGİN ATAMAN TEHDİT EDİLDİ!

Karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken, düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maccabi Playtika'nın teknik ekibinden biri tarafından tehdit edildiğini belirten Ergin Ataman, " 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

1-1 eşitliğin olduğu ve üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ERGİN ATAMAN'A DESTEK

Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman'ın tehdit edilmesiyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ömer Çelik, "A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli bir üyesi olan Sn Ergin Ataman’a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz." dedi.