Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yüklendi!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Külliyesinde Tayyip Erdoğan ile görüşmesine karşı çıkmayı sürdürüyor. Önceki gün sosyal medya hesabından "Erdoğan ile müzakere değil, mücadele" paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, bu kez de Sözcü Gazetesi'ne konuştu.

"ERDOĞAN'IN İŞLEYECEĞİ SUÇA ORTAK OLMA"

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik krizin yükünü paylaştırmak için ortak aradığı uyarısı yaptı.

- Erdoğan kendisine ortak arıyor! Sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ortak arıyor net! Ekonomide daha sert kararlar alacak. İşsizlik, fakirlik artacak, dolar yükselecek. Bu politikaları izlerken kendisine ortak arıyor. Nesini müzakere edeceğiz? Siz kimin temsilcisisiniz? CHP milletin temsilcisidir. Halkın sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz, sarayın sorunlarını çözmek için değil. Kimse Erdoğan’ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı.

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ise, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze yapacağı görüşmeyi doğru bulduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine Özel'den yanıt gelmezken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin." demişti.