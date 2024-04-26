ABD'den Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama! Beyaz Saray yetkilisi John Kirby konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mayıs ayında planlanan ABD ziyaretiyle ilgili Washington’dan açıklama geldi. Beyaz Saray yetkilisi John Kirby, "Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi davetlisi olarak Washington'a gideceği bildirilmişti.
9 Mayıs'ta yapılması beklenen ziyaretle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi.
Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin bir planlama olmadığını söyledi. John Kirby, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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