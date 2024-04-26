Türkiye ile Yunanistan heyetleri bir araya geliyor! "Pozitif Gündem" toplantısı İstanbul'da yapılacak

Yunanistan ile Pozitif Gündem girişimi kapsamına, Türk ve Yunan heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, 2021'de başlayan diyalog süreci kapsamında 6'ncı toplantısını yapacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, heyetler bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

Toplantıda, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nda kaydedilen ilerleme gözden geçirilecek ve yeni iş birliği alanları müzakere edilecek.