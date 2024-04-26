ABD'den Türk Hava Yolları'na "Rus" baskısı

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin Türk Hava Yolları'na baskı yaptığını söyledi. Baskının Rus vatandaşlarının Meksika'ya giden uçaklara alınmaması yönünde yapıldığını belirtti.

ABD'den Türk Hava Yolları'na "Rus" baskısı
ABD'den Türk Hava Yolları'na "Rus" baskısı

ABD'nin, Türk iş insanlarına Rusya ile ticaret konusunda yaptığı baskı gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD, bu sefer de Türk Hava Yolları'na Rusya ile ilgili baskı yaptı. Rus vatandaşlarının Meksika'ya giden THY uçaklarına alınmaması yönünde Türk Hava Yolları'na baskı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Rybakov, konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD BU SEFER THY'YE BASKI YAPTI

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, yaptığı açıklamada ABD'nin Türk Hava Yolları'na (THY) baskı yaptığını belirtti. Ankara'daki Rusya büyükelçiliği bu hafta yaptığı açıklamada THY'nin İstanbul'dan Güney Amerika ülkelerine yaptığı uçuşlardan bazılarında Rus yolcuların bir kısmının ayrım gözetmeksizin uçağa alınmadıklarını belirtmişti.

TASS haber ajansı konuyla ilgli Sergei Ryabkov'un açıklamalarını haberleştirdi. Ryabkov, "Özellikle Meksika ile bağlantılı, bence sebebini tahmin etmek kolay. Sebep, Washington tarafından bu ülkenin yetkililerine uygulanan baskıda yatıyor" dedi.

Rus Dışişleri: "ABD THY'ye baskı yapıyor"Rus Dışişleri: "ABD THY'ye baskı yapıyor"Dünya
# abd # türk hava yolları # rusya
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