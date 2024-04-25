Rus Dışişleri: "ABD THY'ye baskı yapıyor"

Kremlin sorunun dostane Rus-Türk ilişkileri sayesinde çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Rus Dışişleri ise ABD’nin THY’ye baskı uyguladığına işaret etti.



Türk Hava Yolları, Türkiye üzerinden Latin Amerika ülkelerine aktarma yapacak Rus vatandaşlarını uçağa almadı. Rusya’dan açıklama geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili Ankara ile çalışma yürüttüklerini söyledi. Peskov, dostane Rus-Türk ilişkileri sayesinde bu tür sorunların kısa sürede çözülebileceğini vurguladı.

EKRAN YAZISI// THY RUS YOLCULARI UÇAĞA ALMADI- DMİTRİY PESKOV-KREMLİN SÖZCÜSÜ

"Esas sorun Türk tarafında, Türk şirketinde. Bizim açımızdan ve Rus vatandaşları açısından kabul edilemez olduğunu belirten hükümetimiz çok aktif olarak çalışıyor. Ankara'daki Büyükelçiliğimiz de çalışıyor."



Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov ise Rus vatandaşlarının THY'nin uçuşlarına ABD baskısıyla alınmadığını söyledi.



Raybkov, "Mesele aynı zamanda ülkelerin bizim için önemli olan konularda bağımsız bir politikaya sahip olup olamayacakları ile ilgili" dedi.



Bu arada son günlerde başta Meksika olmak üzere bir çok ülkeye Türkiye’den yolcuların kabul edilmediği gündem oldu.



Konuyla ilgili olarak THY açıklama yaptı. Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba, Brezilya varışlı uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize zorunluluğunun dışında bazı ek kontrollerin uygulandığını açıkladı. Şartları karşılamayan Türk yolcuların uçuşa kabul edilemeyeceği kaydedildi.