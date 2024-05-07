Gazze'de sevinç, İsrail'de eylem var!

HAMAS'tan yapılan açıklamayla İsrail ile ateşkes anlaşmasının kabul edilmesi Gazze sokaklarında sevinçle karşılandı. Gazzeliler sokaklara döküldü. İsrail'de ise durum tam tersi oldu. Yakınlarını bekleyen ailelerin yürüyüşe geçmesiyle tansiyon yükledi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti

Gazze'de sevinç, İsrail'de eylem var!
Editör: Mert Sagit
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Gazeteci Mohammed Abu Taqiya Gazze'deki son duruma ilişkin bir video yayınladı. Taqiya "7 aydır devam eden ölüme, açlığa ve her şeye rağmen Gazze'deki Filistin halkı "Selam olsun Kassam Tugayları'na" sloganını atarak sokaklara döküldü" dedi;

İSRAİL'DEKİ PROTESTOLARA POLİS MÜDAHALESİ

Öte yandan İsrail'de ise sokaklar karıştı. Ateşkes kararı sonrası yakınlarını bekleyen aileler yürüyüşe geçti. İsrail polisi yürüyüşe geçenlere sert müdahalede bulundu. Bazı İsrailliler ters kelepçeyle gözaltına alındı. Polisin basına müdahalesi de dikkat çekti.

# gazze # israil # filistin
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