Bursa’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bursa’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi!

Saat 21.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, kimsenin yaşamadığı öğrenilen Erdinç Yüce, Emine Güncan ve Mehmet Şener'e ait evleri sardı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak, soğutma çalışması başlattı.

3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İsrail Refah’ta 50’den fazla yeri havadan bombaladıİsrail Refah’ta 50’den fazla yeri havadan bombaladıDünya
# bursa # inegöl # yangın
Çok Okunanlar
İsrail Refah’ta 50’den fazla yeri havadan bombaladı
İsrail Refah’ta 50’den fazla yeri havadan bombaladı
Bursa’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi!
Bursa’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi!
Gazze'de sevinç, İsrail'de eylem var!
Gazze'de sevinç, İsrail'de eylem var!
Doları olanlar dikkat! Dolar 27 TL mi olacak?
Doları olanlar dikkat! Dolar 27 TL mi olacak?
O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...
O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...
Öne Çıkanlar Vatan Partisi FETÖ'yü panikletti | ULUSAL HABER Vatan Partisi FETÖ'yü panikletti | ULUSAL HABER Bir FETÖ firarisi daha yakalandı Bir FETÖ firarisi daha yakalandı