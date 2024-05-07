İsrail Refah’ta 50’den fazla yeri havadan bombaladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail Refah’ta 50’den fazla yeri havadan bombaladı

Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki 50’den fazla alana hava saldırısı düzenlediklerini belirten Hagari, saldırı yapılan yerlerin Hamas’a ait olduğunu öne sürdü.

Hagari, saldırıların ordunun Refah’ın doğusunda kara saldırısına hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

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