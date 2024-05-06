İYİ Parti'de iki önemli göreve bu isimler seçildi

İYİ Parti Grup Başkanvekilliklerine Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez seçildi.

İYİ Parti'de iki önemli göreve bu isimler seçildi
Editör: Yağmur Biçen

İyi Parti Grup Başkanlığı’nda Grup Başkanvekillikleri için seçim yapıldı.

İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili Hakan Şeref Olgun konu ile ilgili açıklama yaptı. Olgun, “Partimizin boş bulunan iki Grup Başkanvekilliği için seçim yapıldı. İYİ Parti Başkanı başkanlığında toplanan İYİ parti Grubunda iki adayımız vardı. Sonuç olarak İstanbul milletvekilimiz Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Balıkesir milletvekili Turhan Çömez Grup Başkanvekilliklerine seçilmiştir” dedi.

Rusya'dan kritik tatbikatRusya'dan kritik tatbikatDünya
Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala yazılarına MHP'den tepki! Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız isim kullanmadan mesaj verdiAbdulkadir Selvi'nin Osman Kavala yazılarına MHP'den tepki! Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız isim kullanmadan mesaj verdiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# iyi parti haberleri # Buğra Kavuncu # Milletvekilleri
Çok Okunanlar
O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...
O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...
Gaziantep'te katliam gibi kaza!
Gaziantep'te katliam gibi kaza!
Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Vekaletle kurban kesim bedelleri belli oldu
Vekaletle kurban kesim bedelleri belli oldu
Milli savaş uçağı KAAN ikinci uçuşunu gerçekleştirdi
Milli savaş uçağı KAAN ikinci uçuşunu gerçekleştirdi
Öne Çıkanlar İİT bildirisinde PKK vurgusu önce çıktı | ULUSAL HABER İİT bildirisinde PKK vurgusu önce çıktı | ULUSAL HABER Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele