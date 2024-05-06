Rusya'dan kritik tatbikat

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın talimatıyla, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır olma durumlarını arttırmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığı, Güney Askeri Bölgesi'nin füze oluşumları, havacılık ve Deniz Kuvvetleri kuvvetlerinin katılımıyla yakın gelecekte gerçekleştirilecek bir tatbikat için hazırlıklara başlandı.

TATBİKATIN KAPSAMI

Tatbikat sırasında, stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanılmasına yönelik bir dizi önlem alınacak.

Tatbikat, bazı Batılı yetkililerin Rusya Federasyonu'na yönelik kışkırtıcı açıklama ve tehditlerine karşılık vermek ve Rusya Devleti'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini kayıtsız şartsız sağlamak amacıyla, stratejik olmayan nükleer silahların muharebe amaçlı kullanımı için birliklerin personel ve teçhizatının hazır durumda tutulmasını amaçlamaktadır.