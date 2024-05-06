Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala yazılarına MHP'den tepki! Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız isim kullanmadan mesaj verdi

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz ay kaleme aldığı yazılarında, AK Parti'nin seçim yenilgisi sonrası, siyasi iklimin değişmesi gerektiğini belirtmişti. "Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Abdulkadri Selvi, Osman Kavala ile ilgili de dikkat çeken bir çıkış yapmış ve Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini savunmuştu.

Osman Kavala'nın serbest bırakılmasının Türkiye'nin yararına olacağını savunan Abdulkadir Selvi, "Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?" ifadelerini kullanmıştı.

ABDULKADİR SELVİ'YE BİR TEPKİ DE MHP'DEN GELDİ

Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala ile ilgili yazılarına çok sayıda tepki gelirken konuyla ilgili bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmede de gündeme gelen Gezi Davası tutukluları ve Osman Kavala'nın durumuyla ilgili açıklama yapan Feti Yıldız, "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Bir davada sanıkların, katılanların veya mağdurların leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermek veya baskı yapmak veya nüfuz icra etmek, yargı görevleri yapanları ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmek suçtur." dedi.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Osman Kavala'nın tutuklu kalması nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin tehlikeye girdiğine dikkati çekmiş ve yeniden yargılama çağrısı yapmıştı.