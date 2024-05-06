Hakan Fidan ile Al Sani telefonda görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hakan Fidan ile Muhammed bin Abdurrahman Al Sani arasındaki görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze'deki son durum ve devam eden ateşkes müzakereleri ele alındı.