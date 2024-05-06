Gaziantep'te katliam gibi kaza! 9 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüs ile beton mikseri çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, bir kişi hastanede olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti; tedaviye alınan 11 yaralıdan ikisi taburcu edilirken 9 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Gaziantep Valiliği, vefat eden vatandaşların kimlik belirleme işlemlerinin de devam ettiğini bildirdi.

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, gazetecilere, yaklaşık iki saat kadar önce ciddi bir kazayla karşılaştıklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğüne dikkati çeken Kemal Çeber, şöyle konuştu:

- Hatay istikametinden gelen tır şeklindeki beton mikseri, trafikte sürüş kontrolünü kaybediyor, maalesef bölünmüş bir yolda karşı şeride geçiyor. İlçeden Yeşilyurt köyümüze giden köy dolmuşuna çarpıyor. Şoför dahil 19 yolcusuyla beraber köyüne giden dolmuşa çarpıyor. Şoförlerimizden ikisi hafif yaralı. Başsavcımız, kaymakamımız çok kısa süre içerisinde olay yerine gidip bizi bilgilendirdiler. Tüm ekiplerimiz trafik, jandarma, itfaiye, AFAD ekiplerimiz olay yerine çok kısa sürede ulaştı. Aynı zamanda Kilis, Hatay ve Gaziantep merkezden ambulanslarımız kısa sürede olay yerine ulaştılar.

Sağlık çalışanlarının ciddi gayretleriyle yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdığını anlatan Çeber, "Durumları stabil hale gelince Gaziantep'e sevkleri görünüyor. 4 normal hastamızın Gaziantep'e sevki gerçekleştirildi. Diğer yaralılarımızın bir kısmı burada. Bazılarıyla sohbet ettim, durumları iyi. Süreçle ilgili idari ve adli soruşturma başladı. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin, kardeşlerimizin vefatı bizi çok üzdü. Rabbim ülkemize başka acı yaşatmasın." dedi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Kazayla ilgili şu an için gözaltı olmadığını belirten Vali Kemal Çeber, konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Gözaltı şu an için yok ama olayla ilgili herkes bizim gözetimimiz altında. Şoförler hafif yaralı ama tır şoförünün gözaltı işlemi normal olarak olacak gibi görünüyor. Şu anda tamamen sağlıkla ilgili konulara odaklandık. Tedavisi uygun hale geldiğinde gözaltı işlemi görülüyor gibi, tabii bilirkişiler incelemelerini devam ettiriyor. Arkadaşlarımız artık çok profesyonel, en uzak vefat noktası ile en yakını, yere savrulmalar, tekerlek izleri, aracın mevcut hızı hepsi beraber değerlendirilerek bu noktada çalışmalar yürütülüyor. Ama ilk kanaat mikserin oldukça hızlı ve süratli olduğu, buna bağlı kontrolünü kaybettiği yönünde. Bunun yanında yol hasarları veya kusurları gibi diğer konular üzerinde de durulacak. Hatay'dan İslahiye'ye doğru gelirken kontrolünü kaybediyor, karşı şeride geçiyor, bunların hepsinin tekerlek izleri mevcut, karşı şeritte kendi yolunda devam eden köy dolmuşumuza çarpıyor.

Yaralı yolculardan Zeynep Gök, kazanın okuldan çıkıp eve giderken meydana geldiğini belirterek, "Yolda ilerlerken karşı şeritten tır, çok hızlı geldi ve bize çarptı. Kazanın etkisiyle de birkaç kere takla attık. Serviste kaç kişi olduğumuzu hatırlamıyorum ama koltuklar doluydu." ifadelerini kullandı.