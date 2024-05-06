Yargıtay'da seçim 32. tura kaldı! 31. turda da salt çoğunluk sağlanamadı

Yargıtay'da 25 Mart'ta başlayan başkanlık seçim sürecinde 31. tur bugün gerçekleştirildi. Son oylamada Mehmet Akarca 96, Ömer Kerkez 107, Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçimlere 32. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Yargıtay'da seçim 32. tura kaldı! 31. turda da salt çoğunluk sağlanamadı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yargıtay'da, Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimleri gerçekleştiriliyor.

Yargıtay'da 4 yıl süreyle görev yapacak yeni başkanı belirlemek için ilk seçim 25 Mart Pazartesi günü yapılmıştı. Yargıtay üyelerinin sandık başına gidip oy verdiği süreçte 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen yeni başkan belirlenemedi.

Seçimin ilk 30 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 31. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 8 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 32. tur oylama yarın yapılacak.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yargıtay # seçim # son dakika
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