Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara ceza yağdı

Yurt genelinde fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, yaptıkları çalışmalar neticesinde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmeleri tespit etti.

Ticaret Bakanlığından, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin duyuru yapıldı.

Toplantıda, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar ele alındı.

Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu usulsüzlükleri tespit edilen işletmelere geçen yıl toplam 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulanmıştı.