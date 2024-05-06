Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kilo 152 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisler tarafından yürütülen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 3 kilo 100 gram skunk maddesi, 1 kilo 52 gram metamfetamin maddesi ile 129 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# uyuşturucu # polis # operasyon
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