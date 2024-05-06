Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek'in rotasına destek

IMF'den sonra Dünya Bankası da AK Parti hükümetinin ekonomi programına destek verdi. Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, makroekonomik istikrarı sağlamaya yönelik programda "adım adım gidilmesi" tercihinin doğru olduğu görüşünü dile getirdi.

Yüksek enflasyon ve yüksek faizin yarattığı zorlukları gördüklerini belirten Lopez, istikrarın bütüncül bir programa geçiş ile sağlanabileceğini söyledi.

Lopez, "Türkiye mali ve parasal politikalar anlamında gerçekten de doğru yönde adımlar atmakta ve ilerlemekte. Bunları söylerken şunun da bilincindeyim bazı kesimler için enflasyonun yüksek seyrediyor olması ve yüksek faizler kuşkusuz sorun yaratıyor, can acıtıyor" dedi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü, "Böyle bir dönemde insanlardan biraz daha sabır, dayanıklılık istemek kulağa çok zor da gelebilir ama bu sabır ve dayanıklılık gösterilmezse ortaya çıkacak tablo çok daha korkunç ve kötü olacaktır." ifadelerini kullandı.