7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yağmur Biçen

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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